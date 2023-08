PlayStation Portal, la console portable Sony limitée à la maison

En présentant mercredi le nom définitif du PlayStation Portal par le biais d’un communiqué, Sony a douché l’espoir des gamers qui s’attendaient au lancement d’une véritable console portable PlayStation. Connu jusqu’ici sous le nom de code Project Q , dévoilé en mai dernier, le PlayStation Portal ne se veut en effet pas très nomade. Présenté comme un «périphérique de lecture à distance», ce nouveau dispositif, qui se présente sous la forme d’une tablette de 8 pouces affublée de deux moitiés de manette DualSense de chaque côté, ne permet de streamer que les jeux PlayStation 5 installés sur la console de maison. Et uniquement via wi-fi (une connexion d’au moins 5 Mb/s, Sony recommandant 15 Mb/s). «PlayStation Portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce», explique Sony.

Un simple accessoire de la PS5

Limité à une définition Full HD (1080p) et à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, le PlayStation Portal dispose d’un port audio jack 3,5 mm et prend en charge la connexion sans fil PlayStation Link compatible avec les casques et accessoires de la marque. Exit le Bluetooth. Sony ne parle par ailleurs pas de compatibilité avec le cloud gaming. L’appareil se veut donc un simple accessoire de la PlayStation 5 jouant le rôle d’alternative à l’actuelle solution pour jouer à distance: celle qui consiste à installer l’app PS Remote Play de Sony sur un smartphone ou une tablette, mobiles auxquels il est possible d’appairer une manette PlayStation pour jouer aux jeux PS5, mais aussi PS4.