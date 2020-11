Strip-tease : Plaza perd un pari coquin lancé à une ministre

Le plus célèbre agent immobilier va devoir «enlever le bas», après la perte d'un pari qu'il avait lancé à la ministre déléguée en charge du Logement.

Fin octobre, le plus célèbre des agents immobiliers de France s'était élevé contre la suspension des visites immobilières: «Pendant le confinement, les enfants continuent de naître, les amoureux de s'unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s'installer et les moins amoureux... de divorcer. Il faudra bien les loger non?», avait-il lancé sur Instagram. «L'immobilier est donc essentiel! Essentiel pour la vie, essentiel pour l'économie!»