20 Minutes aux JO - Plein d’interdictions, mais une mini-balade quand même

Depuis le début des Jeux olympiques en Chine, vous entendez parler de tout ce qu’on ne peut pas faire. Et c’est normal, parce qu’entre le Covid et le régime local, ça ne rigole pas, loin de là. Des interdictions de partout, des barrières, des gestes barrière… Plus de deux semaines à ce rythme-là, ça peut peser sur le moral à la longue. On a toutefois essayé de faire une balade comme 20 minutes aime certaines fois vous le proposer.

En Chine, pour les athlètes et la majorité des journalistes, ça va encore. Ce régime ne dure qu’une vingtaine de jours. Par contre, ça devient plus compliqué pour les techniciens des télévisions sur place depuis mi-janvier pour certains et qui doivent rester pour les Paralympiques. C’est encore pire pour bon nombre d’employés et de bénévoles locaux, entrés dans la bulle en janvier et qui la quitteront mi-mars, avant… de devoir se remettre en quarantaine chez eux pendant 21 jours, pour retrouver enfin leur vie normale.

200 mètres dans le même sens

Lors de ces JO, tous les journalistes et les suiveurs ne sont pas logés à la même enseigne. A Pékin ou à Yanqing, il est généralement difficile de faire plus de quatre mètres en sortant de son hôtel sans rencontrer une barrière. Les déplacements se font toujours en bus, même s'il n’y a que quelques hectomètres entre le centre des médias et une des patinoires qui accueillent une bonne partie des matches de hockey.

A Zhangjiakou, à quelque 200 kilomètres de Pékin, au milieu de montagnes verdâtres quelques fois entrecoupées de pistes de ski canonnées à foison, on bénéficie presque d’un microclimat, à ce niveau. Autour du centre de presse, on peut faire facilement 200 mètres dans le même sens, sans rencontrer d’obstacle. Dans certains complexes hôteliers, certains journalistes finlandais peuvent même s’organiser des footings au plus chaud de la journée (-8° lundi) en courant près de 300 mètres dans la même direction!