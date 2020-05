Formule 1

Plein gaz sur une réduction des coûts

La crise du Covid-19 met la F1 en péril. Pour sauver les écuries, les budgets des trois plus grandes seront plafonnés.

Voilà des années que les autorités sportives essaient de plafonner les budgets des écuries. Il y a 40 ans, Williams avait remporté le titre mondial avec 30 employés et un budget de moins de dix millions de dollars.

Depuis, ce fut l’explosion. L’an dernier, des équipes comme Ferrari ou Mercedes employaient 1500 personnes et dépensaient plus de 400 millions par an. Red Bull se situait à peine en-dessous. Une folie qui mettait ces trois écuries hors de portée des autres – elles se sont d’ailleurs partagé toutes les victoires ces sept dernières saisons.