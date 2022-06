Plein les yeux avec la HES-SO au Paléo

Changement de taille cette année: pour la première fois, la HES-SO proposera un espace scénique dans son infrastructure. Son programme sera dévoilé ultérieurement: «Au sein de nos hautes écoles, nous avons aussi un domaine Musique et arts de la scène. Nous n’avions jamais eu l’occasion de le faire participer.» Concrètement, les étudiants se frotteront au métier de la production d’un concert, de l’accueil des artistes et de la création et la gestion des backstages. «Aujour­d’hui, ils sont dans l’action, le temps de la réflexion est fini. Certains ont déjà procédé à des achats, des animations ont déjà été testées et des concepts validés», détaille encore Anne Dörig. À noter que la plupart des participants le font à titre bénévole, sur leur temps libre.