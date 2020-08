Nathanya «Pleurer, c’est quelque chose de courageux»

Pour la candidate de téléréalité Nathanya, apparaître en larmes à la télé ou sur les réseaux sociaux, c’est accepter ses émotions.

Découverte dans «Les Anges 11», en 2019, la starlette a participé ensuite à «Moundir et les apprentis aventuriers», «Les Marseillais vs Le reste du monde» et «La villa des cœurs brisés 5». Au moment de dresser le bilan de son ascension fulgurante dans le monde de la téléréalité, la Parisienne de 20 ans n’a pas mâché ses mots. «En une année et demie, j’ai appris que dans ce milieu tout n’est pas beau, tout n’est pas rose», a-t-elle confié dans une vidéo Instagram.

Ce qui a le plus touché Nathanya, ce sont les critiques des internautes qui en ont marre de la voir chialer à tout bout de champ, à la télé ou dans ses posts sur les réseaux. «Pleurer, c’est quelque chose de courageux. Ceux qui ne pleurent jamais sont des lâches, n’ont pas de couilles. Ils fuient leurs propres émotions ou sentiments», leur a-t-elle répondu avec calme et en souriant.