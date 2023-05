Chaque travailleur doit pouvoir exprimer librement ses émotions

Les larmes, oui, mais les cris ou les menaces, non. Getty Images

Tendance sur TikTok: des vidéos montrent des utilisateurs criant ou laissant libre cours à leurs émotions dans des pièces insonorisées, appelées «panic rooms», sur leur lieu de travail. Mais c’est loin d’être une tendance anecdotique. «Les émotions sur le lieu de travail sont un sujet important», déclare Sabrina Schell, professeure à la Haute École spécialisée en économie à Berne.

À ses yeux, il est impossible «d’éteindre huit heures par jour» ses émotions. De plus, les réprimer peut créer de nombreux problèmes tant psychiques que physiques: stress, baisse de motivation, de confiance en soi, épisodes dépressifs et, à plus long terme, des maladies comme de l’hypertension ou des problèmes cardiovasculaires.

La raison plutôt que le sentiment?

Psychologue social et économique et directeur de rechercher à la Haute École spécialisée Kalaidos, Christian Fichter n’est pas totalement du même avis. «Ce n’est pas parce que les gens ont des émotions qu’il faut les vivre au quotidien au travail», estime-t-il. Il est aussi d’avis que celui qui montre trop d’émotions est souvent considéré comme non professionnel. «Le lieu de travail exige des décisions rationnelles et raisonnables et non pas un sentiment viscéral», conclut-il.

Pour Sabrina Schell, pas question non plus de tout se permettre. «Chaque travailleur doit toujours pouvoir exprimer librement ses émotions et, si les larmes coulent, ce n’est pas un problème. On peut aussi hausser le ton de temps en temps. Mais les comportements qui dépassent les limites, comme les cris ou les menaces, vont trop loin.»

Si les émotions sont perçues comme non professionnelles, «c’est lié à notre socialisation, révèle Sabrina Schell. On nous a appris que laisser les émotions s’exprimer au travail est négatif et non professionnel. En voulant être aussi efficaces et productifs que possible, on pense donc que les émotions n’ont pas leur place au travail car elles pourraient nous distraire.»

Les entreprises agissent déjà Plusieurs entreprises ont développé des stratégies. Digitec Galaxus, chez qui «on peut rire et aussi pleurer», privilégie le dialogue: si quelqu’un pleure lors d’une réunion, les participants, en particulier les cadres, doivent aborder l’incident et les sentiments qui le sous-tendent, explique la «chief people & culture officer». En plus de services de conseils externes, certaines entreprises proposent régulièrement des formations pour la gestion des émotions. C’est notamment le cas de Sunrise, Denner et Helvetia. Enfin, le groupe Roche dispose au siège de Bâle d’un groupe de 70 bénévoles «pour apporter une aide émotionnelle en tant que point de contact».

Doit-on exprimer ses émotions sur son lieu de travail? Oui, le plus possible: nous ne sommes pas des robots. Oui, mais à condition de savoir se contrôler. Et courir le risque de passer pour un faible, non merci. Non, si mon collègue commence à pleurer, je pars en pause. Sans avis.