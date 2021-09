Palais fédéral : Plexi et masques pour les élus lors de la prochaine session

La Délégation administrative du Parlement estime qu’il ne serait pas judicieux d’assouplir les mesures sanitaires. Elle s’oppose en revanche au Certificat Covid pour les élus.

La Délégation administrative du Parlement a annoncé jeudi qu’elle maintenait les mesures de protection contre le Coronavirus pour la prochaine session d’automne qui commence le 20 septembre: le port du masque sera obligatoire, comme lors de la session d’été, et les parois de séparation en plexiglas ne seront pas démontées. Pour l’heure, elle considère qu’il serait prématuré d’assouplir les mesures de protection.

La Délégation administrative estime, au vu de la situation épidémiologique incertaine et du nombre élevé de personnes qui se trouveront dans le bâtiment, qu’il ne serait pas judicieux d’assouplir davantage le plan de protection pendant la session.

Depuis la fin du mois de juin 2021, le Palais fédéral est à nouveau accessible à tous les visiteurs: des visites guidées et des manifestations extraparlementaires peuvent y être organisées. Pour la première fois depuis la session d’hiver 2019, il n’y aura pas de restriction d’accès pendant une session.

Par ailleurs, la délégation a examiné la possibilité de prévoir l’obligation de présenter un certificat Covid pendant la session d’automne. Faute de base légale, elle s’est toutefois prononcée contre cette option: selon le Conseil fédéral, on ne peut admettre de restreindre l’accès aux séances politiques du pouvoir législatif sur la base d’un certificat, car cela limiterait trop fortement les droits et devoirs constitutionnels des députés et des magistrats.