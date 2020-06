Conjoncture

L’économie suisse a plus souffert que prévu

Plombé par le coronavirus, le PIB suisse a brutalement reculé de 2,6% au premier trimestre 2020. C’est pire que les prévisions des économistes.

L’évolution du PIB entre janvier et mars est bien pire que celle escomptée par les économistes interrogés par AWP, qui s’attendaient à un recul entre -1,2% et -2,5%.

Les fermetures d’établissements imposées par le Conseil fédéral ont plombé le secteur des services. Principale victime, l’hôtellerie-restauration a enregistré une dégringolade de plus de 23% de sa valeur ajoutée. Le commerce (-4,4%), les transports et la communication (-5,5%) ont également souffert. Le report d’opérations et de traitements non urgents a pénalisé la branche santé (-3,9%).