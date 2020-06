Colombie

Plongée dans le coma pour qu’elle donne la vie

Une Colombienne de 36 ans a accouchée dans le coma à cause du coronavirus. le petit se porte bien et n’est pas atteint.

«C'est un cas qui a généré beaucoup de stress car nous savions qu'il y avait peu de cas de survie signalés dans un contexte aussi grave que celui de notre patiente», a expliqué à l'AFP Paula Velasquez, médecin spécialiste en médecine interne à la clinique de Versalles, dans la ville de Cali (sud-est). La trentenaire, déjà mère d'un enfant, a été hospitalisée le 15 mai en raison d'une forte fièvre. Trois jours plus tard, elle a été plongée dans un coma artificiel et maintenue ainsi jusqu'à l'opération.



Jefferson est né à 24 semaines et demi de grossesse et sans le coronavirus. «Un être humain peut survivre à partir de 24 semaines avec un bon poids, mais avec beaucoup de technologie et un effet sur le développement neurologique et les poumons», souligne le Dr Velasquez.