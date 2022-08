Royaume-Uni : Plongeur avec masque et tuba blessé dans une attaque de requin

Un plongeur avec masque et tuba a été blessé par ce qui semble être un requin bleu dans le sud-ouest de l’Angleterre, ont indiqué mardi les autorités britanniques, un incident rarissime dans le pays. L’homme a été pris en charge le 28 juillet au port de Penzance, en Cornouailles, a confirmé l’agence de la mer et des garde-côtes. Dans un communiqué, celle-ci confirme que la victime «souffrait d’une morsure présumée de requin». «Il semblerait que le nageur ait été blessé à la jambe», écrit l’agence dans le communiqué.

Malgré la tournure des événements, «c’était incroyable de voir de telles créatures majestueuses et je ne veux pas que cet incident ternisse la réputation d’espèces déjà persécutées», a réagi le plongeur blessé, cité mardi par le groupe Blue Shark Snorkel Trips qui avait organisé la sortie. «Ces incidents sont extrêmement rares et peuvent vite être mal compris», a souligné le groupe. «Ces choses peuvent arriver quand on choisit d’interagir avec des animaux sauvages dans leur environnement», a-t-il expliqué sur Facebook.