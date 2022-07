La Tour-de-Peilz (VD) : Plongeur introuvable malgré de longues recherches dans le Léman

D'après les deux membres du groupe, le dernier contact avec le disparu a eu lieu lorsque celui-ci se trouvait à plus de 50 mètres de profondeur.

Alerte à 10h45

L’alerte a été donnée aux environs de 10h45. «A leur arrivée sur les lieux et avec l’appui des sauveteurs du Léman, les plongeurs de la Brigade du lac ont effectué des recherches. Malgré les moyens techniques et électroniques subaquatiques engagés, le disparu n’a pas encore été localisé», signale la police. Selon un lecteur-reporter, les recherches étaient encore en cours samedi à 18h.



Une instruction pénale a été ouverte afin d’établir avec précision les circonstances de l’accident. Les secours ont été menés par la Brigade du lac, des sociétés de sauvetage de Vevey, Clarens et de La Tour-de-Peilz, ainsi que Police Riviera.