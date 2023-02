Minisérie : Plongez dans les «Abysses» sur Play Suisse

Adaptation du roman du même nom, la minisérie produite par l’un des hommes à l’origine de «Game of Thrones» est disponible sur le service de streaming.

Présentée en avant-première à la Berlinale Series le 19 février 2023, «Abysses» – ou «The Swarm» – est désormais disponible sur Play Suisse. Du moins les trois premiers épisodes, puisque les suivants seront mis en ligne, les 1er mars 2023 (épisodes 4, 5 et 6) et 8 mars 2023 (épisodes 7 et 8).