Météo en Suisse: pluie à l’horizon

Le temps sec et ensoleillé qui règne en maître depuis des semaines est sur le point de vivre ses dernières heures de gloire. En effet, si la journée de samedi restera sous le joug de l’anticyclone, une première dégradation devrait s’installer dès dimanche, en Suisse romande. «Les nuages devraient gagner nos régions en fin de matinée, suivis probablement de quelques pluies ou averses l’après-midi. Elles pourront prendre un caractère orageux, mais surtout en soirée et la nuit suivante», estime Nicolas Borgognon, de Meteonews. Lundi devrait suivre cette tendance, avec également du vent en plaine. Mais certaines régions pourraient encore passer entre les gouttes. Alors que la journée de mardi devrait être à nouveau ensoleillée, ce n’est que dès mercredi ou jeudi que les averses et orages se feront plus insistants.

Détente sur le front de la sécheresse

Le Tessin et le sud des Alpes ont de bonnes chances d’être plus arrosés. En Suisse romande, les régions de Genève, Lausanne et l’Ouest du canton de Vaud, ayant particulièrement souffert du sec, devraient connaître des précipitations plus ou moins importantes. «Entre 15 et 40 litres d’eau par mètre carré sont envisagés sur ces régions d’ici à vendredi prochain, peut-être même davantage. Mais comme toujours, cela reste à confirmer.»



Toutefois, même si elles sont plus que bienvenues, ces averses ne pourront pas forcément détendre complètement la situation sur le front de la sécheresse. «Pour cela, il faudrait une pluie régulière d’intensité faible à modérée, durant au moins 48 heures», estime le prévisionniste. «Et pour le moment, ce n’est pas encore ce qui est envisagé.»