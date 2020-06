il y a 1h

Lausanne

Pluie d’appels pour des chevreuils égarés en ville

Plusieurs spécimens ont été aperçus dans la région. Si ce pic est inexplicable, il émeut des habitants.

de Francesco Brienza

Privées de bars et de clubs après minuit, Covid-19 oblige, les fameuses nuits lausannoises sont plus silencieuses que jamais, ce printemps. Suffisant pour faire revenir les animaux sauvages en ville? «Non, je ne crois pas, balaie le surveillant de la faune Stéphane Mettraux. Mais c’est vrai qu’on a un petit pic ces temps.» Depuis trois semaines, plusieurs chevreuils ont fait des incursions remarquées dans la capitale olympique. Parfois en plein centre-ville. Cela a été le cas ce samedi en fin de matinée, au niveau de l’école professionnelle EPSIC, à 100 m du pont Chauderon et de la «forêt» du Flon.

«Nos hommes sont intervenus pour capturer un jeune mâle, confirme Michel Gandillon, du Service de protection et sauvetage de Lausanne. La mission était plutôt insolite pour nous, qui avons plus l’habitude des nouveaux animaux de compagnie, comme les serpents.» Finalement, la bête était apeurée et donc assez docile. Elle a été relâchée en forêt, dans son élément naturel.

1 / 2 Ce mâle a donné du fil à retordre aux pompiers, qui l’ont finalement «coincé» près du quartier du Flon. SPSL Les pompiers ont capturé un cervidé en plein centre-ville et l’ont relâché dans son habitat naturel. Les pompiers ont capturé un cervidé en plein centre-ville et l’ont relâché dans son habitat naturel. SPSL

«C’est triste mais impressionnant!»

Quelques jours avant, un autre cervidé a été vu à la gare de Lausanne, puis à la Borde. Un troisième a gambadé dans les communes voisines de Pully et Lutry. «Chacun de ces trois individus a généré beaucoup d’appels d’habitants», reprend Stéphane Mettraux. «On voyait que cette pauvre bête ne savait pas ce qu’elle faisait là, raconte une jeune femme qui a croisé la route de l’un d’eux, fin mai. C’était triste mais en même temps tellement impressionnant!»

Stéphane Mettraux sèche au moment d’expliquer pourquoi les chevreuils s’invitent en ville en ce moment. «Peut-être sont-ils dérangés dans leur habitat, on ne sait pas trop», lance-t-il. En général, ces ruminants ne font que quelques apparitions par année à Lausanne. Ils s’enfilent dans une ruelle depuis un cordon boisé et se perdent dans la localité. Le surveillant de la faune rappelle toutefois qu’un chamois s’était perdu sous-gare en 2013, et qu’un autre a été renversé dans le quartier de Montchoisi l’an dernier. Fin mai, un congénère a même passé quelques jours à Vevey (VD).

Garder ses distances