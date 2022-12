Verglas en Suisse romande: Pluie de gamelles, les urgences débordent

Les routes, trottoirs et chemins restent très glissants par endroits, mercredi. Getty Images/iStockphoto

«En sortant du bus, j’avais peur de tomber à cause du verglas, alors je me suis mise à quatre pattes sur le trottoir pendant quelques minutes. Heureusement, personne ne m’a vue!», se marre une jeune femme. Mardi soir, cette habitante de l’Ouest lausannois a été très prudente au moment d’attaquer une pente d’une centaine de mètres pour arriver chez elle: «J’ai risqué de m’étaler plusieurs fois.» D’autres n’ont pas eu sa chance et sont partis à la renverse.

Opérations repoussées

Entre mardi et mercredi, pendant l’épisode de bruine givrante, l’ensemble hospitalier de la Côte (EHC) fait état de 165 cas en traumatologie principalement en raison de chutes, et 30 opérations faites ou à faire. Un peu moins de dix interventions non urgentes déjà programmées ont en outre dû être repoussées. «Nous avons mis en place une stratégie de réponse à l’afflux massif de patients», répond le Dr Romain Desmarchelier, médecin-chef au Service d’orthopédie et traumatologie. Celle-ci comprend notamment sept lits supplémentaires à disposition et des points de situation réguliers. «Il n’est pas exclu que de nouveaux patients arrivent», glisse le médecin chef, en milieu d’après-midi.

Même constat au CHUV, qui a répertorié 64 cas de traumatologie dans la journée de mardi. S’il ne peut confirmer que ceux-ci sont tous dus aux conditions météo, l’hôpital précise qu’il s’agit du double d’un jour normal.

Entre fractures et luxations

Du côté du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), une trentaine de patients ont aussi afflué mardi pour des fractures ou luxations, sur les sites de Pourtalès et La Chaux-de-Fonds. Et le bilan s’alourdissait encore mercredi matin. «Nous avons déjà sept patients victimes de fractures ou de traumatismes crâniens à Neuchâtel et quatre à La Chaux-de-Fonds. Pour leur laisser la place, certaines interventions devront être repoussées, probablement de plusieurs jours», chiffre le Dr Vincent Della Santa, médecin-chef des urgences. Ce dernier rappelle que le contexte actuel est aussi celui d’un hôpital surchargé, avec plus de 60 patients, qui attendent leur placement en EMS.