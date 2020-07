Cinéma

Pluie de plaintes contre «Joker» au Royaume-Uni en 2019

Le film de Todd Phillips se trouve en tête des 149 réclamations déposées auprès du British Board of Film Classification (BBFC) en 2019.

Vingt. Tel est le nombre de réclamations concernant le film «Joker» reçues par le British Board of Film Classification (BBFC, l’équivalent de notre Commission de contrôle des âges), en 2019, a dévoilé l’institution dans son rapport annuel. Des plaintes déposées en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, et qui cataloguent le film de Todd Phillips comme le plus controversé de l’année.