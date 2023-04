Pluie de stars dans la série The Muppets Mayhem

Ce programme humoristique est très attendu par les fans du «Muppet Show», série avec des marionnettes qui a fait un carton mondial dans les années 1970 et 1980. Elle suivra l’enregistrement du premier album de Dr. Teeth and the Electric Mayhem, groupe visible dans de nombreux épisodes du programme. Il montrera aussi comment les musiciens – le chanteur Dr. Teeth, la chanteuse Janice, le bassiste Floyd Pepper, le saxophoniste Zoot et le batteur Animal – apprivoisent les instruments actuels et les nouvelles technologies de production et de marketing dans la musique. «The Muppets Mayhem» sera à voir dès le 10 mai 2023 sur Disney+.