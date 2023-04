Genève: Pluie d’infractions dans la vente d'e-cigarettes jetables 

Contrôles renforcés

La plupart du temps, il n’y a pas eu la moindre vérification de l’âge de l’acheteur lors des contrôles effectués du 13 au 17 février, en villes de Genève et de Carouge. Dans deux situations, le vendeur a fourni une puff bar à un mineur en toute connaissance de cause. Le Canton s’inquiète d’autant plus de ces résultats que les commerçants avaient reçu en septembre dernier un courrier de sensibilisation à la problématique. Les autorités estiment que les contrôles et la prévention devront être intensifiés. «La consommation précoce de produits assimilés au tabac accroît considérablement le risque de dépendance à l'âge adulte et peut être une porte d'entrée vers le tabagisme», a ainsi souligné le conseiller d’Etat, souligne Mauro Poggia, chargé de la Santé.