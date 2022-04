Suisse : Pluie et vents violents attendus dès ce jeudi

Les conditions météorologiques seront très agitées pour cette fin de semaine en Suisse. Fortes précipitations et vents pouvant aller jusqu’à 100 km/h sont attendus.

Le temps va se gâter ces prochains jours (photo d’illustration) 20min/Simon Glauser

Après un début de semaine glacial et la relative embellie de mardi et de ce mercredi, les conditions météorologiques seront très agitées dès jeudi et jusqu’à samedi en Suisse. La cause en est un très fort courant d’ouest qui dirigera plusieurs perturbations actives vers la Suisse, annonce ce mercredi MeteoNews.

«Après le passage d’une première perturbation durant la nuit de mercredi à jeudi, une masse d’air doux et très humide concernera l’ouest du pays jeudi et vendredi», explique l’entreprise privée de services météorologiques. D’après ses données, les cumuls pluviométriques avoisineront ainsi les 30 à 50 l/m2 en plaine et parfois plus de 70 l/m2 sur le sud du Jura ainsi que sur les reliefs du Chablais et du Bas-Valais.

En plus de ces pluies, il faudra s’attendra à de fortes rafales de vents. MeteoNews prévoit en effet «des pointes entre 60 et 80 km/h en plaine durant cette période voire près de 100 km/h vendredi soir sur le nord de la Romandie». Les rafales les plus fortes devraient être enregistrées sur les sommets jurassiens alpins préalpins où elles pourraient atteindre les 140 km/h.

La limite des chutes de neige devrait, quant à elle, se situer entre 1500 et 2000 m d’altitude avant de s’abaisser vers 1000 m samedi. «Une nette amélioration accompagnée d’un fort redoux prendra ensuite le relais dès dimanche», conclut MeteoNews.

Nouveau risque de gel ce week-end MétéoSuisse pour sa part précise encore sur son blog qu’un anticyclone gonflera rapidement au-dessus de la Suisse en fin de journée de samedi. «Cela nous vaudra une nuit de samedi à dimanche claire, mais froide», précise l’Office fédéral de météorologie et de climatologie. Des gelées seront donc à craindre en fin de nuit avant une belle remontée des températures dans l’après-midi de dimanche.