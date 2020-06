Côte d’Ivoire

Pluies diluviennes et inondations à Abidjan, trois morts

Les habitants de la capitale ivoirienne ont vu les eaux monter dans les rues jeudi. Au moins trois personnes ont perdu la vie et les dégâts sont importants.

«En une demi-heure, l’eau est montée d’un mètre et demi. On a dû se réfugier sur le toit de la maison, un torrent dévalait la rue», a témoigné auprès de l’AFP Thomas Diego Badia, un journaliste dont la société de production est située dans la «Cité Reconciliation», un endroit cossu de Cocody Riviera.

Images impressionnantes

Les rues de cette cité et de la «Cité Allabra» voisine étaient couvertes de boue et de débris végétaux ou ménagers charriés par les eaux et jonchées de nombreuses voitures défoncées, certaines retournées sur le toit. Le portail d’entrée de la Cité Réconciliation, une pièce métallique de quatre mètres de haut, a été arraché et jeté à terre. Des murs se sont effondrés. Un lampadaire est tombé sur une maison.