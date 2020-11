Suisse : Plurilinguisme: du mieux, mais objectifs pas encore atteints

Depuis le début des années 2000, la surreprésentation des Alémaniques dans l’administration fédérale a été réduite. Elle se rapproche des objectifs fixés dans la loi sur les langues

Ainsi, la représentation des communautés linguistiques se rapproche des objectifs pour les 38’000 employés fédéraux. Elle est estimée entre 68,5% et 70,5% pour l’allemand, 21,5% et 23,5% pour le français, 6,5% et 8,5% pour l'italien et 0,5 et 1,0% pour le romanche. Dans la catégorie des cadres supérieurs, les Alémaniques sont toutefois encore légèrement surreprésentés.