Affaire George floyd

Plus 600 ONG ont demandé une session spéciale à Genève

Pour l’organiser, un tiers des 47 Etats membres doivent soutenir l’organisation d’une discussion sur la situation aux Etats-Unis.

Plus de 600 ONG ont demandé à la présidente du Conseil des droits de l'homme une session spéciale sur la situation aux Etats-Unis après le décès de l’Afro-Américain George Floyd. Aucun Etat n’a en revanche encore officiellement lancé une telle requête.

Lors d’une récente réunion, avant la reprise lundi prochain de la 43e session du Conseil suspendue il y a trois mois, les pays avaient observé une minute de silence en hommage à l’Afro-Américain décédé et au mouvement de protestation aux Etats-Unis. Outre une session spéciale, la question des violences policières et des discriminations raciales pourrait être abordée mardi et mercredi lors du débat général prévu sur le racisme.