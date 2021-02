Carnage : «Plus aucun DJ aujourd’hui ne prend des risques»

Le cador de l’EDM Carnage a évoqué son sentiment, sur Twitter, sur la dance music actuelle. Un long débat s’est ouvert sur le réseau social.

Une chose est sûre: Carnage ne s’est pas fait que des amis. L’auteur des hits d’EDM « Toca » ou « Incredible » a fait part sur Twitter de son désespoir face à la musique électronique actuelle. «Pour être honnête, depuis que Tim (ndlr: Tim Bergling, connu sous le nom d’Avicii) est décédé, il n’y a plus aucun DJ qui prend des risques pour faire avancer la dance music. La même merde partout… et la merde, c’est triste. Guetta & Morten sont les seuls à essayer quelque chose de nouveau», a posté Diamanté Anthony Blackmon, au civil.

Naturellement, sa prise de position n’a pas plu à tout le monde. De nombreux twittos, pour certains des DJ, se sont offusqués et lui ont répondu. «C’est le parfait exemple de comment la bulle EDM est merdique», «Ce tweet est extrêmement faux et montre un mépris total pour les dizaines de milliers de jeunes talentueux qui travaillent dur et qui repoussent les limites chaque jour», «C’est une manière intéressante de faire part au monde que tu n’écoutes même pas de musique», peut-on lire sur le réseau social. Oliver Heldens, huitième Meilleur DJ du monde, y est aussi allé de sa pique : «Donc, je suis une blague pour toi? Carnage: «Oui».

Carnage tente de limiter les dégâts

Face à l’avalanche de critiques, le DJ d’origine guatémaltèque et américaine de 30 ans s’est défendu dans une série de tweets, sans toutefois revenir sur son point de vue. «J’ai écrit ce tweet après avoir écouté plus de 600 démos que j’ai reçues. Le 90%, c’était la même merde. Le ratio de gens qui essaient de nouvelles choses est tellement faible. Bien sûr qu’il y a des artistes qui font des trucs géniaux, mais il n’y en pas assez», s’est justifié Carnage. Et de pointer les stars du milieu: «Et les DJ établis n’ont pas besoin de faire la même chose. Prenez des risques. Arrêtez d’écouter vos managers et vos agents. Écoutez vos cœurs et devenez fous!» On ne peut pas tout à fait donner tort à Carnage puisqu’un de ses derniers singles en date, «Together», a surpris. Pour ce morceau, le poids lourd de l’EDM s’est en effet associé aux Martinez Brothers, pointures de la musique électronique underground.