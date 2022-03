Los Angeles : Plus aucun doute, Sophie Turner est enceinte

Après des semaines de rumeurs, l’actrice a pris la pose pour la première fois avec son ventre rond.

Joe Jonas et Sophie Turner à la soirée de «Vanity Fair» organisée après les Oscars, le 27 mars 2022.

Une image vaut mille mots, dit-on. C’est certainement ce qu’ont pensé Sophie Turner, 26 ans, et Joe Jonas, 32 ans. Après des semaines de rumeurs sur une deuxième grossesse de l’actrice après la publication de photos de paparazzis, le couple a pris la pose à la soirée organisée par «Vanity Fair», à la suite de la cérémonie des Oscars 2022. Et les clichés ne laissent pas de place au doute: la star de «Game of Thrones» est bien enceinte.