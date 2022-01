Football – Plus aucun gardien disponible à deux jours de défier l'hôte du tournoi

Il y a, au départ, la joyeuse histoire de la sélection comorienne, de ses deux joueurs du Stade Lausanne Ouchy et de sa bonne dizaine de Marseillais, qui fait la nique aux plus grands du continent africain. Les Comoriens se sont qualifiés contre toute attente pour les 8e de finale, au sein d'un groupe très relevé avec le Gabon, le Ghana et le Maroc. Pas de quoi faire peur à l'hôte du tournoi, mais quand même, sait-on jamais.

Car ce samedi, le sélectionneur Amir Abdou a appris une douzaine de mauvaises nouvelles, à un peu plus de 48 heures de défier le Cameroun, pour une place en quart de finale. Douze, comme le nombre de tests positifs au Covid au sein de son effectif. Pire, les Comores avaient déjà perdu leur gardien Ben Salim Boina sur blessure et les deux autres portiers du groupe auraient attrapé le coronavirus!

«Mais pourtant, on ne ressent rien, a expliqué au site de l'Equipe un Amir Abdou confiné car positif lui aussi. Je n'ai rien du tout. Ils vont repasser demain matin et après-demain s'il le faut. Comment jouer sans gardien? Et ils n'ont aucun symptôme. Le problème, c'est qu'il faut un test négatif, ensuite passer une échographie puis signer une décharge. Quand M'Changama avait été positif, un jour, le lendemain, il ne l'était plus mais à deux heures du match, je ne savais pas s'il pouvait jouer…»