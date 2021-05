Genève - Plus aucune voiture autour de la gare, ça se précise

Voitures, bus, trams, taxis. L’empilement de véhicules qui encombrent aujourd’hui la place de Cornavin ne devrait bientôt plus être qu’un mauvais souvenir. TDG. Guiraud

«Il n’y aura plus de voitures qui transiteront sur la place Cornavin.» Ce mercredi, le conseiller d’Etat Serge Dal Busco a rappelé ce grand principe du réaménagement des espaces publics encerclant la gare, que le Canton a acté hier en adoptant le plan directeur de quartier relatif à cette zone.

Les grands axes de ce réaménagement étaient connus. Il ne s’agit en définitive que d’une étape institutionnelle, mais celle-ci a permis de rappeler des éléments très concrets que les habitants devraient découvrir fin 2025, au terme d’un chantier dont le coup d’envoi est prévu au printemps 2024.

Taxis, trams, évitements: les gros changements à venir

Les conséquences de l’expulsion des voitures du parvis de la gare sont nombreuses. Ainsi, il ne sera plus possible de passer directement de la rue de Lausanne au pont de la Coulouvrenière via le boulevard James-Fazy. Les automobiles devront éviter la zone en passant par la rue des Alpes, qui sera mise en double sens. Les taxis disparaîtront de la surface: ils stationneront à l’avenir au premier sous-sol du parking souterrain. Rappelons que les voitures seront aussi bannies de l’arrière de la gare, et que là aussi, des évitements devront émerger.

Par ailleurs, le haut du boulevard James-Fazy, soit sa portion située entre la basilique Notre-Dame et les ex-cinémas Rialto, sera entièrement restitué aux piétons. Les voitures n’y circuleront plus, mais le tram en sera également banni. Ce dernier empruntera, dans les deux sens, la rue des Terreaux-du-Temple pour accéder au pont de la Coulouvrenière. Les autorités prévoient enfin d’aménager un accès direct entre la gare et la rue du Mont-Blanc, en ôtant tous obstacles présents entre ces deux espaces, afin de redonner aux badauds une vraie perspective sur le lac.

La moyenne ceinture urbaine, un prérequis indispensable

Les travaux ne débuteront qu’en 2024 car «pour pouvoir mettre en place ce schéma, il faut faire passer le trafic ailleurs, et cet ailleurs, c’est la ceinture urbaine», a expliqué Serge Dal Busco. Celle-ci doit notamment passer par l’avenue Giuseppe-Motta, le Bouchet, l’avenue du Pailly et le pont Butin. «La réalisation de ce tronçon est vraiment la première étape» de la refonte de Cornavin, a insisté l’élu.

Les communes réticentes

Mais il s’agira de surmonter un obstacle. Pour l’heure, les communes où passe cette ceinture, notamment la Ville de Genève et Vernier, sont réticentes. Elles redoutent une explosion de la circulation sur leur sol. Le conseiller d’Etat constate ces craintes, mais espère les convaincre que «l’apaisement des quartiers ne conduira pas forcément à une augmentation du trafic sur la ceinture, au contraire.» Avant de se faire plus directif. «Je rappelle quand même le cadre légal. On doit mettre en œuvre» cet évitement, prévu par la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, votée par le peuple en 2016.