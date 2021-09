Genève : Plus bas et moins dense: un futur quartier repensé

Après une consultation publique, l’Etat a retravaillé le plan localisé de quartier de la zone Acacias du PAV.

Pour élaborer le plan localisé de quartier Acacias 1, future zone du projet Praille-Acacias-Vernets qui accueillera 2350 logements, l’Etat a tendu l’oreille aux remarques de la population. Résultats après la consultation publique: neuf modifications. Mardi, le département cantonal du Territoire et celui de l’Aménagement, des constructions et de la mobilité en Ville de Genève ont indiqué avoir convenu d’une série d’améliorations visant à «renforcer le caractère mixte, animé, dynamique et convivial de ce nouveau centre-ville».

Place centrale agrandie

Au final, le futur quartier sera moins dense grâce à une réduction des surfaces brutes de plancher de 5%. La taille des bâtiments passera de 29 à 23 mètres ce qui permettra, selon les autorités, d’offrir «une distance plus confortable entre les bâtiments pour les piétons». Les espaces publics seront également revus puisque la place centrale sera agrandie et un bâtiment prévu ne sera pas construit. La future école du quartier bénéficiera en outre d’une connexion directe avec la place, de cheminements sécurisés et d’une perspective plus dégagée grâce à l’abaissement des gabarits du bâtiment d’en face.