Plus Belle la vie, encore plus belle dès le 8 janvier sur TF1

Arrêtée en novembre 2022 par France Télévisions, la série «Plus belle la vie» doit connaître une nouvelle existence sur TF1. Si l’on savait déjà que le feuilleton changerait de nom – devenant «Plus belle la vie, encore plus belle» et serait programmé après le journal de 13 heures, on connaît désormais la date de diffusion: le 8 janvier 2024. C’est Rodolphe Belmer, le PDG du groupe, qui l’a annoncé le 12 novembre 2023 dans les colonnes du «Figaro».