Etendard: Plus besoin d’autorisation pour un mât de drapeau à Soleure

Étendard : Plus besoin d’autorisation pour un mât de drapeau à Soleure

Un élu UDC avait été réprimandé pour ne pas avoir demandé d’autorisation de construire pour un mât de drapeau. Plus de 5 ans après, cette obligation pourrait être biffée lors de la révision d’un règlement.

Pour la pendaison de crémaillère de sa maison à Fehren (SO), en 2017, des amis ont offert au conseiller national Christian Imark un cadeau particulier: un mât de drapeau, étendard suisse compris. Il s’est alors empressé de poser un socle en béton pour installer ce présent.

Règlement modifié

Son aventure, qui a fait grand bruit à l’époque en Suisse alémanique, connaît désormais une suite. En effet, dans un projet de consultation du Conseil d’État concernant la nouvelle ordonnance cantonale sur la construction dans le canton de Soleure, l’obligation d’obtenir une autorisation est supprimée pour les étendards. Un article prévoit que les mâts de drapeaux ne nécessitent pas de permis de construire. La révision va plus loin et l’obligation d’autorisation pour les signaux routiers, les panneaux routiers, les bornes, les signaux d’arpentage (bornes de limites) et les hydrantes devrait également être supprimée.