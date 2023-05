Frontières: Les Kosovars exemptés de visa pour un court séjour en Suisse

Les Kosovars qui veulent passer 90 jours en Suisse ou dans l’espace Schengen n’auront plus besoin de visa, dès janvier prochain.

Les ressortissants kosovars n’auront bientôt plus besoin de visa pour venir en Suisse, annonce mercredi le Conseil fédéral. En effet, dès le 1er janvier 2024, l’Union européenne a décidé que ceux qui souhaitent effectuer un court séjour dans l’espace Schengen ne seront plus soumis à cette obligation. La Suisse emboîte donc le pas.

Le Kosovo satisfait désormais aux conditions en matière de sécurité, de contrôles aux frontières et de gestion de la migration, précise Berne. Raison pour laquelle le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté, le 19 avril, un règlement qui met fin à l’obligation de visa pour ses ressortissants qui possèdent un passeport biométrique et qui souhaitent séjourner jusqu’à 90 jours dans l’espace Schengen, explique le gouvernement. «Il s’agit là d’un développement de l’acquis de Schengen, que la Suisse, membre de cet espace, est tenue de reprendre», précise-t-il.