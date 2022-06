Cloud gaming : Plus besoin de Xbox pour jouer sur des TV Samsung

Microsoft a annoncé l’arrivée de son service Xbox Game Pass via une app compatible avec les téléviseurs de la marque sud-coréenne les plus récents.

Le Xbox Game Pass de Microsoft continue sur la voie de sa démocratisation. Le géant de Redmond a annoncé une collaboration avec Samsung. Elle vise à rendre disponible le service de cloud gaming de la firme américaine directement sur les téléviseurs de la marque sud-coréenne. Via une app Xbox, les joueurs n’auront plus besoin de brancher leur console pour jouer aux titres de la plateforme de streaming de jeux vidéo, qui est déjà accessible sur smartphones, tablettes, consoles et ordinateurs .

Cette nouvelle possibilité est réservée aux abonnés à la formule Ultimate du Xbox Game Pass, à savoir la plus chère. Elle sera disponible à partir du 30 juin dans 27 pays et limitée aux possesseurs de téléviseurs Samsung commercialisés en 2022. Il suffira de lancer l’app Xbox depuis le Samsung Gaming Hub, de s’identifier avec un compte Microsoft et de connecter une manette Bluetooth (celle de la PlayStation de Sony est aussi compatible) au téléviseur pour jouer à l’un des 100 titres du catalogue Xbox. À noter qu’il est aussi possible de jouer au battle royale «Fortnite» sans besoin d’être membre du Xbox Game Pass.