Record des températures à Pékin : «Plus c’est froid, plus vous voulez nager»

La capitale chinoise a enregistré, jeudi, sa matinée la plus froide depuis plus de 50 ans. Ce qui n’a pas empêché les habitués de s’adonner à quelques brasses dans un lac gelé.

La ville de Pékin a enregistré jeudi sa matinée la plus froide depuis plus d’un demi-siècle, avec un thermomètre qui a atteint la cote de -19,6 °C.

L’eau est froide, mais on se sent bien quand on sort

«L’eau est froide, mais on se sent bien quand on sort», a déclaré à Nie Bing, un nageur âgé de 60 ans. «Plus c’est froid plus il faut nager fort et plus vous voulez nager», commente un compagnon septuagénaire, connu sous le nom de M. Zhang.