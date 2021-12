Nouvelle loi CO2 – Plus chauds que le climat, plus froids que Sommaruga

Ils scandent qu’ils sont «plus chauds que le climat» lors de leurs manifestations, mais vendredi, ils étaient plutôt en mode glaciaire. Le mouvement de la Grève du Climat a montré son dépit après que Simonetta Sommaruga a présenté une nouvelle proposition de révision de la loi sur le CO₂ qui doit permettre à la Suisse de réduire ses émissions, et ce après le refus en votation en juin d’une première proposition.

«Cette proposition témoigne d’un dangereux manque de courage face à la crise climatique. La Suisse ne respectera pas ainsi les accords de Paris et mettra de nombreuses vies humaines en danger», tance la Grève du Climat, moquant l’une des propositions du Conseil fédéral, qui est d’obliger «les fournisseurs de carburants d’aviation à mélanger des carburants d’aviation renouvelables au kérosène avitaillé en Suisse», comme on le lit dans le communiqué du gouvernement. «Ce n’est pas comme ça qu’on atteindra l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré», disent les grévistes.

Verts et UDC d’accord pour ne pas être d’accord

Le Conseil fédéral, pragmatique, sait qu’il doit proposer des idées qui puissent être acceptées par une majorité. L’UDC, qui s’était vertement opposée à la loi en juin, critiquait les nouvelles taxes. Le gouvernement a donc présenté ce nouveau projet «qui ne contient aucune nouvelle taxe». Alors, contente, l’UDC? «Non», dit le parti dans son communiqué. «Cette nouvelle loi fixe de mauvaises priorités», dit l’UDC, qui propose, à la place des incitations à assainir les bâtiments, de produire plus d’électricité en Suisse et de limiter l’immigration.

Les Vert-e-s critiquent pour leur part le fait que la diminution prévue des émissions de CO₂ soit, pour un tiers, réalisée à l’étranger via des contrats avec des pays tiers qui permettent de décompter les économies du total suisse. «Au lieu de racheter des compensations bradées, la Suisse doit réduire ses émissions CO₂ indigènes», dit la conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini dans le communiqué de son parti. «La Suisse peut et doit agir pour protéger le climat. Et elle doit le faire d’abord sur son territoire», dit le parti.