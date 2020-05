Football

Plus d'un footballeur sur dix se dit déprimé

Plus d'un footballeur sur dix affirme présenter les symptômes d'un état dépressif depuis l'arrêt des compétitions du fait de la pandémie de coronavirus.

La Fifpro, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, a mené du 22 mars au 14 avril un sondage auprès de quelque 1600 athlètes (1134 hommes et 468 femmes) évoluant en Angleterre, France, Suisse, Afrique du Sud ou encore aux Etats-Unis, autant de pays où des «mesures drastiques» ont été mises en place pour contenir la propagation du coronavirus. Selon ses résultats, «22% des joueuses et 13% des joueurs ont fait état de symptômes compatibles avec le diagnostic d'une dépression». Un état «d'anxiété généralisée» a été par ailleurs signalé par 18% des joueuses et 16% des joueurs interrogés.