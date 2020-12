Covid-19 : Plus d'un million d’Américains déjà vaccinés

Washington avait pour objectif d’immuniser 20 millions d’Américains d’ici la fin de l’année, mais ne va «probablement pas» y arriver.

Les États-Unis ont toujours pour objectif d’immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021, et 100 autres millions avant la fin du deuxième trimestre.

«Les États-Unis ont franchi un palier préliminaire mais crucial aujourd’hui. Les autorités locales ont désormais rapporté que plus d’un million de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le Covid-19», a déclaré Robert Redfield, alors que trois millions de doses ont été livrées la semaine dernière.

Mais le chef du Centres de prévention et de lutte contre les maladies a souligné qu’un «chemin difficile» attendait les États-Unis dans cette campagne historique vaccination. Et le Dr Moncef Slaoui, le conseiller principal du programme gouvernemental de vaccination, a déclaré devant la presse que l’objectif d’immuniser 20 millions de personnes d’ici la fin de l’année ne serait «probablement pas atteint».

Les États-Unis ont toujours pour objectif d’immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021, et 100 autres millions avant la fin du deuxième trimestre, a toutefois soutenu le Dr Slaoui. Robert Redfield a de son côté appelé à ce que les Américains continuent de pratiquer la distanciation sociale et le port du masque, jusqu’à ce que chaque personne aux États-Unis soit en mesure d’obtenir une injection de vaccin.

Car dans le même temps, le virus continue sa propagation effrénée dans le pays: plus de 210’000 nouvelles infections ont été recensées mercredi dans la première puissance économique mondiale, la plus endeuillée par la pandémie avec 325’000 morts. Deux vaccins, ceux des sociétés Pfizer/BioNTech et Moderna, ont jusqu’ici été approuvés à la distribution par les autorités sanitaires aux États-Unis, qui ont commencé leur campagne de vaccination le 14 décembre.