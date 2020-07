Vaud

Plus d'un million distribué aux démunis

Caritas et le CSP ont versé plus d'un million de francs aux personnes précarisées par la crise du coronavirus.

Dans le canton de Vaud, Caritas et le CSP ont versé plus d'un million de francs aux personnes précarisées par la crise du coronavirus. Dans 81% des cas, ces aides ont permis de payer des loyers. Un peu plus d'une personne aidée sur deux vit à Lausanne.