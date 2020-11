Le bilan dans le monde

Plus de 50’907’770 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 33’121’400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de lundi, 6867 nouveaux décès et 465’514 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la France avec 548 nouveaux morts, l’Espagne (512 décès recensés depuis le dernier bilan communiqué vendredi) et les États-Unis (489).