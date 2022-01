Suisse – D’avantage d’aides financières pour lutter contre la traite d’êtres humains

«Partie émergée de l’iceberg»

En 2020, la Plateforme suisse contre la traite des êtres humains publiait pour la première fois des chiffres concernant les victimes de la traite d’êtres humains à l’échelle nationale: 174 victimes avaient été identifiées et plus de 500 personnes avaient bénéficié de conseils et d’un accompagnement spécialisé. «Ces chiffres ne représentent que la partie émergée de l’iceberg, et le nombre de victimes non recensées est beaucoup plus élevé», avait déclaré Anne Ansermet, codirectrice de l’Astrée, association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation.