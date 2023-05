Santé: Plus de 1,1 million de Suisses ont changé de caisse maladie cette année

Quelque 12,8% des Suisses ont changé de caisse maladie au début de l’année, soit environ 1,1 million d’assurés, révèlent mardi les journaux de CH Media. C’est la 2e valeur la plus élevée jamais enregistrée et également la plus haute depuis 2010, selon un sondage réalisé par le cabinet de conseil Accenture et dont CH Media a eu connaissance.