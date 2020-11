Coronavirus : Plus de 1,2 million de morts, nouvelles restrictions en Europe

La colère gronde sur le Vieux-Continent, où les réfractaires sont toujours plus nombreux à contester les nouvelles mesures.

Fêtes réduites

En Allemagne, les restaurants, bars, cafés mais aussi toutes les institutions culturelles et sportives ont dû fermer leurs portes lundi pour les quatre prochaines semaines, suscitant la circonspection et un certain mécontentement dans la population.

Le train ralentit

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, est elle aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de six semaines, plus léger cependant que celui du printemps. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires ont été autorisés à ouvrir.