Vaccin AstraZeneca : Plus de 1 milliard de dollars engrangés au premier semestre

Les ventes du vaccin anti-Covid du groupe pharmaceutique suédo-britannique ont atteint 1,17 milliard de dollars au cours du premier semestre.

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a annoncé jeudi que les ventes de son vaccin contre le Covid-19 avaient atteint 1,17 milliard de dollars au cours du premier semestre, et relevé ses prévisions. Ce chiffre correspond à la livraison d’environ 319 millions de doses dans le monde. Les ventes ont représenté 572 millions de dollars en Europe, et 455 millions dans les pays émergents, selon un communiqué du groupe suédo-britannique. Le chiffre d’affaires du groupe sur la période a progressé de 23% sur un an à 15,5 milliards de dollars et le bénéfice net part du groupe de 40% à 2,1 milliards.