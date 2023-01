Bâle : Plus de 10 ans de prison et expulsion pour un baron de la drogue

«Tous ses vêtements étaient contaminés par la cocaïne»: telle est l’illustration retenue par la présidente du Tribunal de Bâle lors de la lecture du verdict, vendredi, dans le cadre d’un procès pour un important trafic de drogue et blanchiment d’argent notamment. L’accusé, un Colombien de 47 ans, a été condamné à 10 ans et 9 mois de prison ferme, après quoi il subira une expulsion du pays pendant 12 ans.

L’homme avait nié, lors du procès. Il disait que les 270 grammes de cocaïne trouvés sur lui lors de son arrestation étaient destinés à sa consommation personnelle. Or selon le Tribunal, il est possible de prouver, notamment par la messagerie de l’homme, qu’il avait trafiqué de la drogue entre la Colombie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse en grandes quantités.