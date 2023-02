Somalie : Plus de 10 morts dans des affrontements au Somaliland

Des affrontements entre des milices armées gouvernementales et des forces de la République autoproclamée du Somaliland ont fait au moins 10 morts.

Plus de 10 personnes ont été tuées lors d’affrontements entre des milices armées loyales au gouvernement somalien et des forces de la République autoproclamée du Somaliland, dans une ville disputée de cette région (nord), ont annoncé lundi plusieurs sources. La localité, Las Anod, est revendiquée à la fois par le Somaliland et par la région semi-autonome du Puntland, loyale à Mogadiscio.