Iran : Plus de 100 «émeutiers» inculpés, au moins 108 morts dans la répression

«Émeutes»

«Étant donné que les émeutiers (inculpés) ont joué un rôle central dans la formation de rassemblements illégaux, l’incendie et l’attaque contre certains lieux publics et privés et ont semé la terreur parmi la population, le procureur a rapidement enquêté sur leurs dossiers», a affirmé le chef de la justice d’Hormozgan, Mojtaba Ghahremani, cité par Mizan Online.

Arrestations

Le 25 septembre, les médias iraniens avaient annoncé l’arrestation de 88 manifestants à Hormozgan et près de 1200 autres dont 60 femmes dans le nord du pays. «Désormais, ceux qui attaquent la vie et les biens des gens, des policiers et des militaires et des installations urbaines ou encouragent et incitent les gens à l’émeute, seront traités de manière décisive», a affirmé Ali Salehi, le procureur de Téhéran, cité mercredi par Mizan Online.