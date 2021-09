Contrat de Messi au PSG - 110 millions? Très loin de la réalité!

Football : Plus de 100 millions? «Très loin de la réalité»

Selon le directeur sportif du PSG, le salaire attribué à Lionel Messi par le journal français l’Équipe serait faux.

«On n’a pas aimé. C’est très loin de la réalité, sur la durée et les chiffres. Il y a des clauses de confidentialité, mais je peux dire que ce n’est pas la vérité», a déclaré le dirigeant aux journalistes, avant la conférence de presse de l’entraîneur Mauricio Pochettino.

«La durée du contrat c’est deux ans» et non trois, sans conditions pour le joueur ou le club, a rectifié Leonardo. «C’est un manque de respect. Le timing, je ne comprends pas, mais c’est votre problème (aux journalistes, NDLR). Mais le contenu, on ne peut pas rater comme ça», a-t-il insisté.