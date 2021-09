Equateur – Plus de 100 morts dans des affrontements en prison

Équateur : Plus de 100 morts dans des affrontements en prison

Après d’énièmes affrontements meurtriers dans une prison, le président équatorien a décrété mercredi «l’état d’exception» dans toutes les prisons du pays.

Ces derniers affrontements, les plus meurtriers cette année, ont eu lieu dans le vaste complexe carcéral de Guayas, à Guayaquil, ville portuaire et carrefour commercial. «Plus de 100 détenus ont été tués et 52 blessés», ont annoncé mercredi soir les services pénitentiaires (SNAI). Un précédent bilan faisait état de 30 prisonniers tués dans ces heurts. Selon le SNAI, la police et les procureurs «continuent de recueillir des informations» dans la prison.