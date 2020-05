Suisse

Plus de 100 nouveaux cas, 35 morts en 24h

Les CFF et CarPostal ont présenté leurs recommandations pour se protéger du coronavirus dans les transports publics. Durant leur voyage, les usagers sont invités à garder la distance, éviter les heures de pointes et à se répartir à l'intérieur du véhicule. Si ces conditions ne sont pas réunies, le port du masque est recommandé.

L'Office fédéral de la santé publique signalait samedi 1467 personnes décédées en lien avec le Covid-19, soit 35 de plus que vendredi, ce qui représente une incidence de 17 décès par 100'000 habitants. Le nombre de personnes décédées par 100'000 d'habitants est de 2 à 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, plus on monte dans la pyramide de l'âge.