Vienne (A) : Plus de 100 rats découverts dans un appartement dégoûtant de 30m2

Les pompiers sont intervenus pour un dégât des eaux, mais une fois sur place ils ont découvert plus de 100 rats vivants dans le petit studio. Le nettoyage a duré cinq heures et la locataire a été dénoncée.

Danger pour la santé

La locataire n'étant pas joignable, le groupe de mesures d'urgence, le service sanitaire et le service vétérinaire ont été alertés. En combinaison de protection, les experts sont partis à la chasse aux rats : «L'appartement a dû être évacué dans le cadre des mesures d'urgence en raison de la forte contamination par les excréments, l'urine et le risque sanitaire qui en résultait». «D'autres rats ont alors été trouvés dans les meubles, des cages, ainsi que la salle de bain. Des animaux blessés se trouvaient également dans l'appartement», explique le groupe Mesures d'urgence qui, selon le site Internet de la ville de Vienne, est responsable des «solutions non conventionnelles et ciblées pour des tâches spéciales et des problèmes d'actualité».