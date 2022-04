Contrebande : Plus de 1000 animaux empaillés saisis en Espagne

La Garde civile a découvert une gigantesque collection privée illégale, estimée à près de 29 millions d’euros, dans un hangar près de Valence.

Tigres, éléphants, ours polaires: plus de 1000 animaux empaillés, dont près de la moitié issus d’espèces protégées ou éteintes, ont été saisis en Espagne dans une enquête pour contrebande, a annoncé la Garde civile dimanche.

Espèces protégées

Il s’agit de «la plus grande découverte d’animaux empaillés protégés au niveau national et l’une des plus grandes d’Europe» d’après un communiqué de la Garde civile. Ses agents ont découvert une collection privée de 1090 animaux empaillés estimée à près de 29 millions d’euros dans un hangar à Bétera, près de Valence, dans l’est de l’Espagne.